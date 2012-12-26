«Київстар» влаштував казкове свято для особливих діток

Справжнє новорічне свято влаштували співробітники компанії «Київстар» для вихованців Вінницького обласного спеціалізованого будинку дитини з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки(«Малятко»). Вони привітали малечу зі святом і в подарунок облаштували дитячі спальні закладу меблями та постільною білизною.

Шефи з «Київстару» опікуються дитячими закладами в рамках соціального проекту «Для людей, для країни» і вже традиційно виділили цільову благодійну допомогу. На кошти, виділені компанією та зібрані особисто співробітниками Вінницького відділення, у закладі облаштували сто спальних місць. Задля цього придбали нові ліжка та постільну білизну, а окрім цього придбано розвиваючі ігри, книжки та навчальні матеріали для реабілітації 102 дітей, котрі виховуються у закладі.

Як повідомив начальник Вінницького відділення «Київстар» Володимир Москалюк, волонтери компанії «Київстар» активно залучаються до благодійної акції компанії щороку.

- Ми віримо що турбота змінює світ на краще і щиро даруємо радість дітям з особливими потребами та позбавленими батьківського піклування, - каже пан Москалюк. - Наші співробітники записали для малечі аудіодиски з казками та підгортували новорічну постановку. Ми віримо, добро потрібно творити, а дитячі посмішки – це найкраща винагорода для нас.

Щиро подякувала спонсорам за надану допомогу головний лікар обласного спеціалізованого будинку дитини з ураженням центральної нервової системи Надія Андрієвська.

- Тільки на оновлення спальних місць «Київстар» виділив біля 50 тис. гривень. За ці кошти ми закупили дерев’яні дитячі ліжечка, килимки, покривала штори, плафони, програвачі, розвиваючі ігри - тобто все необхідне для дітей, - повідомила головлікар.

Розчулили керівників та співробітників спеціалізованого будинку дитини волонтери-співробітники Вінницького відділення компанії «Київстар», котрі підготували виставу і завітали до малят у ролях Святого Миколая, Янголів та Зірки, аби особисто привітати дітей зі святами.

Ще одним подарунком для малюків стала вистава Вінницького театру ляльок «Новорічний маскарад». Малеча веселилась і співпереживала казковим героям, їхні очки світилися і сповнювались радістю.

Отримавши позитивні емоції та подарунки, діти задоволені і втомлені відправились до новеньких спалень, які з любов’ю та турботою облаштували для них «київстарівці».