Вінницьких лікарів посадять у 158 позашляховиків «Нива»

25 грудня компанія "Богдан-Авто Черкаси" домовилася про постачання комунальному закладу "Авторемонтна база закладів охорони здоров'я" Вінницької облради 158 санітарних автомобілів на суму 13 398 000 гривень до 2013 року.

Про це йдеться в повідомленні комунального закладу про підсумок тендеру, який проводився згідно з процедурою закупівлі в одного учасникапишуть Українські Новини.

"Богдан-Авто Черкаси" поставить 158 легкових санітарних автомобілів ВАЗ-21214 МТ (або еквівалент).

Компанія "Богдан-Авто Черкаси" входить до складу підприємств ТОВ "Богдан-Авто Холдинг".

2 листопада компанії "Богдан-Авто Київ" і "АІС-Столиця" (обидві Київ) домовилися про постачання комунальному закладу "Авторемонтна база закладів охорони здоров'я" Вінницької облради 237 санітарних автомобілів на суму 18 833 000 гривень до 2013 року.

"Богдан-Авто Київ" поставить 157 легкових санітарних автомобілів ВАЗ 21214 МТ (або еквівалент) на суму 13 321 000 гривень, а "АІС-Столиця" - 80 легкових санітарних автомобілів ЗАЗ Lanos (або еквівалент) на суму 5 512 000 гривень.