Гастролер із Закарпаття «чистив» вінницькі дачі

Працівники вінницької міліції затримали жителя Івано-Франківської області, який з дачних будинків, розташованих в Вінницькому районі, скоював крадіжки електроінструментів та інших цінних речей.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Останнім часом до Вінницького райвідділу міліції почали надходити звернення від вінничан про те, що до їхніх дачних будинків навідувалися непрохані гості, після приходу яких зникли цінні речі. У всіх заявників з будинків зникли електроінструменти, а у 58-річної пенсіонерки – телевізор, ковдра та посуд. В усіх випадках зловмисник потрапляв до приміщень через вікно: шляхом віджиму пластикових вікон та розбиття звичайних.

Пошуки зловмисника, причетного до даного правопорушення ускладнювалися тим, що проходив певний час, поки власники заміських будинків виявляли, що стали жертвами крадія, адже дачний сезон давно скінчився. В ході проведення оперативно-пошукових заходів працівниками міліції особа, причетна до даних правопорушень була знайдена та затримана, а викрадені речі – частково вилучені.

Затриманим виявився 40-річний раніше судимий житель Івано-Франківської області. У такій спосіб він заробляв на життя. Деякі з викрадених речей зловмисник продав, а деякими користувався.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за за ч. 3 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, поєнана з проникненням у житло). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.