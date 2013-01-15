Сільський голова сам чистить дороги
14:40, 15 січня 2013Вінниця
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На власному тракторі
Ковалівський сільський голова (Немирівського району) Віктор Верховод не став чекати, що хтось почне розчищати в селі вулиці від кучугур снігу. Він сів за кермо власного трактора і взявся до роботи.
Про це повідомляют «Прибузькі новини».
Гроші на солярку виділила сільська рада.
Працював і в вихідні дні, звільняючи від снігових наметів вулиці
Люди вдячні Віктору Васильовичу, не нахваляться сільським головою. Ветеран праці Григорій Тихонович Чухно говорить: «У нассільський голова не любить багато говорити. Він робить конкретну справу. Взимку сам вулиці від снігу прочищає, а навесні береться за пилку, обрізає гілля дерев, щоб при русі автобуса не пошкодились вікна».
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