Даішники затримали зека-втікача

Працівники Державтоінспекції Вінниччини затримали засудженого, який скоїв втечу з виправної колонії.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

14 січня близько о пів на четверту годину дня до чергової частини Вінницького райвідділу міліції надійшло повідомлення від керівництва Стрижавської виправної колонії про те, що під час перевірки засуджених дільниці соціальної реабілітації було виявлено відсутність на робочому місці одного з засуджених. Зниклий, 27-річний житель м. Могилів-Подільський, вчетверте відбував покарання за скоєння крадіжок з проникненням у житло.

По тривозі був піднятий весь особовий склад Вінницького райвідділу міліції. Орієнтування на втікача було надано черговим оперативним групам працівників міліції в місті Вінниці.

Під час патрулювання об’їзної дороги міста Вінниці працівники Державтоінспекції області біля села Плутівці Вінницького району помітили підозрілого чоловіка, який за описом схожий на втікача з колонії. Міліціонери, зупинившись біля чоловіка, попросили його пред’явити документи. З’ясувалося, що у затриманого ніяких документів немає, і він є саме тим, кого розшукують усі вінницькі працівники міліції.

Зі слів затриманого, втік він тому, що хотів провідати у Могилів-Подільському хвору матір.

Зараз втікач утримується в ізоляторі тимчасового тримання. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України (Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.