Востаннє поспілкуватися з Дідом Морозом можна на Водохреща

19 січня на Майдані Незалежності о 15 годині розпочне збирати свої новорічні «валізи» вінницький Дід Мороз.

Саме на Водохреща Резиденція Діда Мороза працюватиме в цьому році останній день. Тож батькам, які ще не встигли привести на «прийом» до Дідуся Мороза своїх чад, варто поквапитися.

Окрім того, на Майдані Незалежності для малечі та дорослих приготували безліч цікавих програм, різноманітних інтерактивних конкурсів та розваг.

Резиденція Діда Мороза закінчить працювати о 17:30.