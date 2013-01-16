Мовчан оголосив 2013-й роком без політики

«Люди вже втомились від політичних обіцянок, термін яких закінчується після завершення передвиборчих агітацій. Прийшов час реальних справа на користь людей» - цитує губернатора офіційне Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

За його словами, у 2013 році робота обласної влади буде спрямована на вирішення тих питань, які хвилюють громадян, а не на популяризацію «красномовних лозунгів», які не мають під собою реальних дій.

«Прийдешній рік вільний від будь-яких політичних перегонів, а тому наше завдання конкретними справами продемонструвати людям, що влада є дієвою і не стоїть осторонь їх проблем» - наголосив І.Мовчан.

Керманич області в черговий раз наголосив на особистій відповідальності кожного чиновника щодо якісного виконання своїх службових обов‘язків задля добробуту вінничан.

«Потрібно навчитись чути людей і знаходити реальні кроки задля покращення добробуту наших громадян, відкинувши політичні амбіції та переконання» - зауважив Іван Мовчан.

