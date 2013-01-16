Міську ялинку закриватимуть під файєр-шоу

В Центральному парку культури та відпочинку імені Горького о 18 годині розпочнеться церемонія закриття Головної міської ялинки.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Тут на городян чекатимуть концертна програма вінницького театру «У-Вей», вогняне шоу від майстрів цього виду мистецтва (фаєр-дует «V&M» (м. Вінниця), театру вогню «КОТ» (м. Київ) та харківського театру «EastFire»).

Музичну атмосферу свята створюватимуть гурти «Серце Дженніфер», «Хаммерхедз» та рок-гурт «Клондайк».

Вінничани також зможуть взяти участь у інтерактивних конкурсах та розіграші призів.