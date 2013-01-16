Вінничани поставлять пам’ятник отаману Гальчевському

12 січня 2013 року в с. Малинівка Літинського району на Вінниччині з ініціативи національно-патріотичних сил краю освячено хрест на місці майбутнього пам`ятного знаку полковнику Армії УНР, керівнику повстанських сил Правобережної України отаманові Якову Гальчевському (псевдо – "Орел").

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної організації ВО «Свобода».

Організатором заходу виступив громадський оргкомітет зі вшанування пам`яті Якова Гальчевського, до складу якого входить Літинська районна організація Всеукраїнського об`єднання "Свобода", Вінницький козацький полк ім. Івана Богуна, Літинська крайова організація Народного Руху України, Літинська козацька сотня ім. Якова Гальчевського.

"Хрест із таблицею, що містить портрет та інформацію про отамана "Орла", встановлено у центрі села по вул. Залізнякова, що поблизу Малинівської сільської ради. 12 січня його було урочисто освячено представниками духовенства Української Православної Церкви Київського Патріархату за участі представників громадського оргкомітету. Невдовзі на місці хреста повинні встановити пам`ятний знак", – розповів керівник Літинської "Свободи" Петро Пліщинський.

Таким чином громадському оргкомітету з ушанування пам`яті Якова Гальчевського-"Орла" вдалося втілити один із пунктів ухваленої 21 листопада 2011 року резолюції про передачу сесією сільської ради земельної ділянки під пам`ятний знак у Малинівці – рідному селі отамана (раніше мало назву Гута-Літинська).

Довідка: 29 грудня 2012 року сесія Малинівської сільської ради Літинського району надала дозвіл на виготовлення технічної документації й передачу земельної ділянки площею 0,02 га із земель загального користування, що розташована в с. Малинівка по вул. Залізнякова, для встановлення пам`ятного знаку полковнику Армії УНР повстанському отаману Якову Гальчевському.