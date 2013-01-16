Вінниччина вшанувала пам'ять Василя Стуса

15 січня у Вінниці відбулися заходи, приурочені 75-річчю від дня народження видатного українського поета, літературознавця, правозахисника, Героя України Василя Стуса. Розпочалися урочистості з покладання квітів до пам’ятника В.Стусу, що біля адмінбудівлі «Книжка».

Участь у мітингу пам’яті взяли участь голова облдержадміністрації Іван Мовчан, перший заступник голови обласної Ради Ігор Кревський, народний депутат України Анатолій Матвієнко, заступники голови облдержадміністрації, заступник Вінницького міського голови Валентина Балицька, письменники, студентство та громадськість Вінниччини, також делегація діячів культури з Києва.

Поезію Василя Стуса біля монумента поету виконали заслужений артист України Володимир Постніков та лауреат премії ім.В.Стуса Кирило Бєлкін, слово про поета-земляка та про важливе значення його творчості мовили професор Анатолій Подолинний, актор і письменник Василь Довжик, письменниця і заступник голови Міжнародної ГО «Вінницьке земляцтво у Києві» Ніна Гнатюк, письменники Петро Гордійчук та Василь Кобець.

По завершенні мітингу його учасники пройшли урочистою ходою головною вулицею міста до бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва. Там заходи продовжилися Літературно-мистецьким вечором на честь 75-річчя Василя Стуса та 25-ми ювілейними Стусівськими читаннями.

Крім того, бібліотека заздалегідь організувала літературно-мистецький конкурс на краще виконання творів «Я читаю Стуса!». Кращі з них у номінаціях: художнє читання, музичний твір, літературно-музична композиція, літературний театр, авторська пісня прозвучали під час Стусівських читань.

А напередодні урочистості з нагоди 75-річчя з дня народження Василя Стуса відбулися у його рідному селі Рахнівка Гайсинського району.