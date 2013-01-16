Статутний фонд вінницького летовища оцінили у 12 мільйонів

Депутати Вінницької облради затвердили статутний фонд комунального підприємства "Аеропорт Вінниця" у сумі 12 млн. 341 тис. 162 грн.

Про це повідомляє УКРІНФОРМ з посиланням на директора аеропорту Ярослава Мазурця.

"На сьогодні статутний фонд підприємства складає понад 11 мільйонів гривень, а мільйон у минулому році було виділено аеропорту на його поповнення з розрахунку, що ми повернемо борг до Фонду сприяння інвестиціям і будівництву за виконані у 2008-2009 році роботи. Проте, фактично кошти виділені не повністю - ми отримали лише 750 тисяч гривень. Ще 250 тисяч гривень очікуємо. Тобто, мова не йде про виділення додаткових коштів - це фактична вартість усього аеропорту, майна і коштів підприємства загалом", - прокоментував рішення сесії облради директор аеропорту Ярослав Мазурець.

КП "Аеропорт "Вінниця" (Гавришівка) є спільною комунальною власністю територіальних громад Вінницької області. Розташований у 7,5 км на схід від залізничної станції м. Вінниця. Довжина бетонної злітної смуги - 2,5 км. Аеропорт придатний для цілодобової експлуатації літаків весь рік без обмежень. Регулярні рейси виконувалися до 1999 року, далі підприємство працювало, приймаючи чартерні рейси.