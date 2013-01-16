Вінничани температурять і б’ють термометри

15 січня до рятувальників державної пожежно-рятувальної частини №4 м. Вінниця надходили повідомлення про пошкодження ртутних медичних термометрів. У всіх випадках внаслідок необережного поводження з медичним реманентом було пошкоджено його цілісність.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Бійці оперативно-рятувальної служби провели демеркуризацію хіміко-механічним способом на загальній площі 3 м2 та вилучили 1,5 грам металевої ртуті. Постраждалі на місцях пригод відсутні.