Телефонний шахрай розвів пенсіонерку на 7 тис. гривень

Черговою жертвою спритних телефонних шахраїв стала жителька м. Тульчин.

Про це повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Опівночі на мобільний телефон 71-річної потерпілої зателефонував незнайомець, який повідомив, що її сина затримали працівники міліції.

Чоловічий голос у слухавці повідомив пенсіонерку, що її син затриманий працівниками міліції за нанесення тілесних ушкоджень малознайомому чоловіку. Телефонуючий запевнив схвильовану матір, що може звільнити сина від кримінальної та владнати питання з потерпілим, але для цього треба заплатити сім тисяч гривень. Вказану суму він наказав переказати на банківській рахунок, що довірлива літня жінка й зробила.

Лише згодом жінка зв’язалася з сином, який мешкає у Росії і дізналася, що того ніхто не затримував. Зрозумівши, що її ошукали потерпіла звернулася із заявою в міліцію. Зараз працівники міліції розшукують спритного шахрая.