Вінничан навернуть до духовного світу предків

21 січня етнолог і фольклорист Лілія Мусіхіна з Тернополя презентує вінничанам книгу-календар «Золотий корінь. Духовний світ наших предків». Книга побачила світ у видавництві «Мандрівець».

Презентація проходитиме у вінницькій книгарні «Є» за адресою: Соборна, 89. Початок – о 18 годині. У книзі авторка поєднала традиційні календарні свята українців з церковними датами. Календар-книгу Лілія Мусіхіна написала на основі власних наукових розвідок в різних регіонах України.