Вінничани здають в оренду понад мільйон гектарів землі

Минулого року землевласники області уклали 417,2 тис. договорів оренди землі. Площа паїв, переданих в оренду, становить понад мільйон гектарів.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства земельних ресурсів України.

Середня орендна плата у регіоні сягнула майже 643 гривень за 1 га. Найбільший цей показник у Бершадському, Липовецькому, Ямпільському і Теплицькому районах – 758-789 грн/га.

Натепер у регіоні розпайовано і передано у приватну власність 1,2 млн. га, що становить 61,4% сільгоспугідь області.

Державні реєстратори видали власникам земельних паїв 502 тис. державних актів, що становить 99% від загальної кількості громадян, які набули право на земельний пай.

Нині на Вінниччині 31,8 тис. громадян власноруч обробляють 76 тис. гектарів земельних паїв, 53,7 тис. осіб не визначились, як розпорядитися своїм правом на землю.

У Вінницькій області сільськогосподарські товаровиробники повністю розрахувалися за оренду земельних паїв, виплативши їх власникам за 2012 рік 675,7 млн. гривень.