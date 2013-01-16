Вінничан спитали, чи хочуть вони новий житловий квартал

15 січня з громадою міста було обговорено можливість розвитку частини лівого берега озера «Поділля».

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Завершується громадське обговорення проекту детального планування території частини лівого берега ставу «Поділля» для розміщення на ньому садибної забудови. Багато років ця територія залишається захаращеною, за винятком частини площі, яку самовільно використовують під городи мешканці приватних будинків, розміщених поруч. 15 січня в приміщенні школи № 18 відбулись громадські слухання, на яких було презентовано проект детального планування цієї території та обговорено можливість та доцільність реалізації цього проекту з громадою міста.

Пустир з чагарниками, очеретом та бур’янами – такий наразі має вигляд частина лівого берега озера «Поділля». Однак мешканці прилеглих мікрорайонів облюбували цю місцину для літнього відпочинку. На свята та вихідні вінничани ходять сюди на пікніки смажити шашлик, залишаючи після себе купи сміття. Автовласники, які проживають по сусідству, приїздять сюди мити машини. Поряд з озером розташована і приватна забудова вулиці Стахурського, територія якої останнім часом самовільно поступово розширюється, адже мешканці прилеглих до озера садиб переставляють свої паркани все ближче до набережної, займаючись на цих землях городництвом та будуючи гаражі. З часом відпочиваючі, внаслідок такого самозахоплення, можуть взагалі втратити доступ до берега озера.

Департамент архітектури, містобудування та кадастру міської ради розглядав кілька можливих варіантів розвитку та використання частини лівого берегу ставу «Поділля». Адже ця міська територія є досить значною – більше 17 гектарів потребують впорядкування.

За замовленням департаменту, підрядним підприємством було розроблено Детальний план території частини лівого берегу озера «Поділля» у відповідності до Генплану міста. Згідно цього документу, запропоновано розширити зону садибної забудови від вулиці Стахурського до прибережної смуги водойми (50-70 м від озера), а на самій смузі облаштувати зону відпочинку та барбекю. План було розроблено у 2012-му році. 15 січня в приміщенні школи № 18 його обговорили на громадських слуханнях, на які з’явилося 60 мешканців, що проживають в прилеглих до озера мікрорайонах.

Згідно проекту, під садибну забудову можливе виділення території площею близько 7 гектарів. Проектом детального планування нового житлового кварталу, який розташується поряд з рекреаційною зоною, передбачається інженерне забезпечення території: електро-, газо-, водопостачання та каналізація. Окрім того, перед будівництвом будуть проведені заходи з водопониження, оскільки на цій ділянці ґрунтові води розташовані близько до поверхні ґрунту. Після підведення всіх інженерних мереж буде створена вулично-дорожня мережа та система зливової каналізації.

Реалізація проекту дасть можливість створити на території міста новий житловий квартал та суттєво поліпшити якість умов проживання мешканців прилеглої до нього існуючої садибної забудови. А вінничани, які проживають у мікрорайонах «Вишенька» та «Пирогово», матимуть можливість відпочивати у сучасній рекреаційній зоні. З часом тут будуть встановлені альтанки, з’являться пішохідні та велосипедні доріжки. Біля доріжок будуть влаштовані алеї. Частина території буде відведена і під облаштування зони пікніків. Впорядкування зони відпочинку унеможливить самозахоплення цих земель та поліпшить якість відпочинку городян.

Вільні ж земельні ділянки, на які буде поділено територію під забудову, реалізовуватимуться через відкритий аукціон. У ньому зможе взяти участь будь-хто з вінничан, адже торги будуть прозорими та публічними. Практика реалізації подібних проектів застосовуватиметься вперше, а вилучені кошти підуть на розвиток інфраструктури території.

Учасники громадських слухань довго дискутували над запропонованим проектом. Думки мешканців розділилися – частина з них згодна, що територію необхідно впорядкувати та створити житловий масив з відпочинковою зоною, інша ж частина категорично проти, адже запевняють, що мають усі документи на земельні ділянки і не розуміють, яким чином на їхній території може здійснюватися забудова.

Однак директор міського департаменту архітектури, містобудування та кадастру Максим Мартинюк роз’яснив мешканцям, що при наявності у громадянина усіх документів, які підвереджують, що він є власником землі, ділянка належить тільки цій особі і ніхто відбирати її не має права. «При реалізації проекту це буде означати тільки те, що на даній земельній ділянці саме власник зможе звести садибу і ніхто інший претендувати на неї не буде», - запевняє Максим Мартинюк.

Та крім мешканців, які мають документальне підтвердження власності є і ті, хто самовільно позахоплював ділянки не далеко від власного помешкання для облаштування городів. Саме ці городяни не бажають щось змінювати, адже їх влаштовує ситуація, яка склалася. «За» реалізацію проекту і «проти» нього виступила приблизно однакова кількість мешканців, тому головуючим проведення громадських слухань було запропоновано створення погоджувальної комісії, котра через 2 тижні разом з депутатами міської ради прийме рішення щодо можливості в подальшому реалізації запропонованого проекту.

До погоджувальної комісії увійшло 7 мешканців приватних будинків по вулиці Стахурського та 2 провулку Юності.