Чоловіка, який зник місяць тому, знайшли під льодом

На території «Рибгоспу» у Вінницькому районі між двома ставками місцевий працівник виявив труп чоловіка, покритий льодом та снігом. На місце виїхала слідчо-оперативна група міліції. За попередніми висновками експертів, на загиблому не виявлено зовнішніх ознак насильницької смерті.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Правоохоронці встановили особу загиблого - ним виявився 50-річний житель с. Якушенці Вінницького району. Чоловік з 13 грудня минулого року перебував у розшуку. Вийшовши з дому, він безслідно зник. Працівники міліції обстежували прилеглу територію, на пошуки людини були орієнтовані усі підрозділи міліції, зокрема, працівники ДАІ, піші та мобільні патрулі. Втім, знайти зниклого не вдалося.

За висновками судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті, буде прийняте процесуальне рішення.