Янукович звільнив 7 голів райадміністрацій Вінниччини

Президент Віктор Янукович звільнив Павла Веклича з посади голови Вінницької районної державної адміністрації у Вінницькій області.

Про це йдеться в розпорядженні Президента № 18/2013-рп від 16 січня 2013 року.

«Звільнити ВЕКЛІЧА Павла Георгійовича з посади голови Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області», - йдеться у документі.

Разом із Векличем Янукович своїми розпорядженням №№13-20 звільнив голів ще 7 районів.

Зокрема, звільнено голову Ямпільского району Володимира Волошина, Тростянецького – Сергія Скиця, Теплицького – Володимира Кравченка, Мурованокурилівецького – Володимира Анікієнка, Гайсинського – Анатолія Кондратюка, Бершадського – Олександра Снігура, Томашпільського – Володимира Томчука

Нагадаємо, що наприкінці 2012 року голова Вінницької облдержадміністрації Іван Мовчан прогнозував зміну керівників у 8 районах області.

24 грудня 2012 року Президент Віктор Янукович призначив Івана Мовчана головою Вінницької обласної державної адміністрації

48-річний Іван Мовчан до цього призначення з липня 2010 року працював першим заступником губернатора Вінниччини й з 26 листопада, коли Янукович звільнив Миколу Джигу з посади голови Вінницької облдержадміністрації у зв’язку з обранням його у Верховну Раду, фактично виконував обов’язки керівника області.