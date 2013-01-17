Міліціонер взяв 4000 доларів хабаря

На Вінниччині затримано ще одного міліціонера, який вимагав та отримав хабар

Затримано співробітника ВМВ УМВС України у Вінницькій області, який вимагав та отримав хабар.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою м. Вінниці в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі) України внесено заяву та розпочато провадження досудового слідства за фактом вимагання та одержання хабара у розмірі 4 000 грн. співробітником ВМВ УМВС України у Вінницькій області за непритягнення до кримінальної відповідальності двох вінничан, як співучасників у вчинені розбійного нападу.

Санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачається позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.