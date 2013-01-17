21-річна дівчина пляшкою вбила пенсіонера

У Вінницькій області 21-річна жінка під час сварки скляною пляшкою вбила пенсіонера.

Про це повідомили в прес-службі МВС України.

У Вінниці 16 січня у своєму будинку було знайдено мертвим з травмою голови 74-річний пенсіонер. В результаті проведення слідчих дій була затримана 21-річна мешканка Крижопільського району Вінницької області.

«Попередньо встановлено, що вона вранці 14 січня в будинку пенсіонера під час раптово виниклої сварки скляною пляшкою вбила господаря», - додали в прес-службі.