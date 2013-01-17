21-річна дівчина пляшкою вбила пенсіонера
12:42, 17 січня 2013Вінниця
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Під час сварки
У Вінницькій області 21-річна жінка під час сварки скляною пляшкою вбила пенсіонера.
Про це повідомили в прес-службі МВС України.
У Вінниці 16 січня у своєму будинку було знайдено мертвим з травмою голови 74-річний пенсіонер. В результаті проведення слідчих дій була затримана 21-річна мешканка Крижопільського району Вінницької області.
«Попередньо встановлено, що вона вранці 14 січня в будинку пенсіонера під час раптово виниклої сварки скляною пляшкою вбила господаря», - додали в прес-службі.
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