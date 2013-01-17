Вінницьке ТТУ обладнає увесь транспорт GPS-навігацією



Керівництво Вінницького ТТУ розглядає пропозиції п’яти постачальників обладнання і в тестовому режимі вивчає вади і вигоди GPS-трекерів в тестовому режимі на всіх видах комунального транспорту.

Про це повідомив заступник начальника КП «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» Микола Форманюк.

- Робоча група Вінницької міськради з впровадження на комунальному транспорті «електронного квитка» та облаштування машин системою GPS-навігації зараз опрацьовує це питання, - каже Микола Форманюк. - Ми в свою чергу вивчаємо пропозиції виробників і постачальників GPS-трекерів і досвід українських та іноземних міст, щоб система була створена й запрацювала в оптимальні строки і з мінімальними затратами. Бо, якщо аналізувати зроблене в Одесі, то можна прогнозувати, що на реалізацію нашого проекту знадобиться близько 3 млн. доларів США. Зараз шукаємо потенційних партнерів і спонсорів.

Всього у Вінниці системою навігації та контролю за громадським транспортом планується обладнати весь рухомий склад ТТУ: 130 тролейбусів, 94 трамваї, 23 автобуси і машини техобслуговування.