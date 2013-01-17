Податок на землю зросте на 40%

Мінфін розробив зміни до Податкового кодексу, які передбачають підвищення утричі з 1 січня 2014 року податок на землю.

Зараз ставка збору для ріллі, сіножатей та пасовищ становить 0,1% від нормативної грошової оцінки за 1 га, тобто більше 20 грн при середній по Україні нормативній оцінці в 20,6 тис. грн на 1 січня 2012 року. Проте вже через рік плата може скласти мінімум 68 грн.

До ділянок сільгоспугідь з багаторічними насадженнями буде застосовуватися ставка 0,09% замість 0,03%. З цієї ж ставкою стягуватиметься податок з користувачів лісових земель, які зараз перераховують лише плату за спеціальне використання лісових ресурсів.

Крім того, запропоновано підняти ставку на всі інші категорії земель з 1% до 3% від суми нормативної оцінки ділянки несільськогосподарського призначення. Орендна плата за використання всіх земель не зможе бути меншою, ніж ставка податку.

Як повідомили у Мінфіні, усі заплановані зміни спрямовані на збільшення доходів місцевих бюджетів. У 2012 році в них надійшло приблизно 11,7 млрд грн земельного податку.

Отже, для наповнення місцевих бюджетів Вінниччини, як аграрної області, відкриватиметься оптимістична перспектива – адже, за підрахунками експертів, надходження від податку зростуть приблизно на 40%.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Верховна рада прийняла законопроект про продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення до 1 січня 2016 року.