Один виклик "швидкої" тепер коштує 27 гривень

16 січня відбулась Всеукраїнська селекторна нарада з питань реалізації положень Закону України «Про екстрену медичну допомогу». Вона пройшла у Будинку Уряду під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Костянтина Грищенка. У нараді взяли участь перший заступник глави Адміністрації Президента України, Представник Президента України у Кабінеті Міністрів Ірина Акімова, Міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова, представники Міністерства фінансів, Держінвестпроекту, адміністрації Держспецзв’язку, голови обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. В обласній студії селекторного зв’язку Вінниччину представляли голова облдержадміністрації Іван Мовчан, його заступник Любов Спірідонова та начальник обласного управління охорони здоров’я та курортів Лідія Діденко.

Губернатор зауважив, що за рахунок субвенцій із держбюджету у розмірі майже 12 млн.гривень на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для швидкої медичної допомоги вдалося покращити надання екстреної медичної допомоги із розрахунку з 2–6 грн до 27 грн на один виклик. Бригади швидкої медичної допомоги наразі повністю забезпечені наркотичними засобами і паливно-мастильними матеріалами. За рахунок місцевих бюджетів торік на Вінниччині було закуплено 67 автомобілів, і 47 санітарних автомобілів в рамках централізованих закупівель держави. Загалом, область забезпечено санітарними автомобілями на 80%.

Щодо розвитку безпосередньо екстреної медицини, Іван Мовчан наголосив, що у 2012 році на Вінниччині відновлено польоти санітарної авіації із залученням літака АН–2 та вертольота МІ–2 на базі комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» та Вінницького авіаремонтного заводу на що виділено 600 тис. грн. Було здійснено вже 6 вильотів у віддалені райони та один виліт у м.Ужгород. В цьогорічному бюджеті області на забезпечення цієї статті передбачено понад 1 млн грн., а на розвиток екстреної медицини, взагалі, – понад 80 млн грн.

Голова облдержадміністрації зауважив, що за рахунок субвенцій з Державного бюджету у розмірі майже 12 млн.гривень на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для швидкої медичної допомоги вдалося покращити надання екстреної медичної допомоги із розрахунку з 2–6 грн до 27 грн на один виклик. Він повідомив, що наркотичними засобами і паливно-мастильними матеріалами бригади швидкої медичної допомоги області забезпечені повністю. Оснащення санітарними автомобілями складає близько 80%. За рахунок місцевих бюджетів у минулому році на Вінниччині закуплено 67 автомобілів, і 47 санітарних автомобілів – в рамках централізованих закупівель держави.