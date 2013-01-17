Новий православний храм освятили два владики

Впродовж 16-ти місяців віряни православної громади Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ Московського патріархату в селі Рахни Лісові Шаргородського району збирались на службу Божу спочатку в наметі, а потім в приміщенні пологового відділенні місцевої дільничної лікарні.

- Це приміщення стояло пусткою майже десять років, - розповідає настоятель храму протоієрей Сергій Смей, - отож, насамперед, віряни своїми силами і коштами зробили всередині приміщення косметичний ремонт, аби тут здійснювалась служба Божа. І зразу ж після цього почали збирати кошти для капітальної реконструкції і відновлення цього приміщення.

Ремонтні роботи місцеві будівельні бригади розпочали влітку. На обпорядкуванні нового храму працювали всією громадою. Чимало своїх власних коштів для цієї благої справи доклали місцеві жителі Михайло Коваль, Андрій Галета, Лариса Рильська та Микола Ругляк. Особисті зусилля приклали Павло Онофрічук та Світлана Регуш. За півроку в центрі села вознісся храм на честь Воздвиження Чесного Хреста Господнього, бо відновилися бо служіння саме в день цього свята.

І ось 16 січня митрополит Вінницький і Барський Симеон разом з новопризначеним архієпископом новоутвореної Могилів-Подільської і Шаргородської єпархії Агапітом і ще з 35 священнослужителями прибули в село аби закласти престол Божий і освятити нову церкву.

Близько 350 прихожан та гостей з Вінниці взяли участь у Божественній Літургії у новоосвяченому храмі.

- Мені приємно те, що нова єпархія починається для мене якраз з освячення нового храму, - каже владика Агапіт. - Храм Божий- це особливе місце на землі, частинка неба. Ікони, архітектура, піснеспіви нам нагадують про вічність і Царство небесне. Про те, що земне життя нам дано тільки для того, аби ми підготували себе для переходу у вічність. Святі отці казали, що храмів повинно бути стільки, як і хлібних магазинів. Бо як ми живимо своє тіло, так повинні живити і душу.

Після завершення служби владика Симеон відзначив доброчинців. Зокрема, Ларису Рильську нагородили орденом Святої Великомучениці Катерини, настоятеля храму отця Сергія Смея та спонсорів – грамотами Блаженнійшого Митрополита Володимира, а протоієрея Миколу Грищенка – відзнакою Митрополита Вінницького і Барського Симеона.

