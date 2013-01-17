Вінницькі лікарі стажуватимуться у Ізраїлі

Вінницькі лікарі стажуватимуться в Ізраїлі, а їхні ізраїльські колеги приїжджатимуть у Вінницю, де проводитимуть майстер-класи для вінницьких медиків, передає радіо "Місто над Бугом".

Про відповідну домовленість із послом Держави Ізраїль повідомив міський голова Вінниці Володимир Гройсман

- Ми приймали делегацію ізраїльских лікарів, які прцювали з нашими лікарями, обмінювались досвідом,- говорить Володимир Борисович. - В рамках робчоій поїздки посла Ізраїлю у місто Вінницю ми узгодили план на 2013 рік і це дасть можоливіть нашим лікарям стажуватись у Ізралю, а ізраїльські лікарі будуть проводити майстер-класи у Вінниці. Це підвищить яеість медичної допомоги.