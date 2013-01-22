Фотографи з-за кордону привезуть своїх тварин

Вінницький народний клуб фотомистецтва „Обрій” та Вінницька обласна організація національної спілки фотохудожників України представляють міжнародну фотовиставку „Цей світ тварин”, пише lorna-l.livejournal.com.

В експозиції представлено роботи з циклу "Вернісаж на Покрова" авторів з України, Словенії, Сербії, Англії, Німеччини, Італії, Китаю.

Відкриття виставки відбудеться 24 січня о 16.00 у міській бібліотеці-філії №1, що по вулиці Свердлова, 189 у Вінниці.

Вхід вільний.

Триватиме виставка до 30 березня.