«Псевдомент» розвів друзів своєї дівчини на гроші

Міліція затримала зловмисника, якому вдалося видурити 17 тисяч 300 гривень у друзів своєї співмешканки.

Про це повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Під час знайомства з дівчиною 25-річний чоловік представився працівником міліції. Зустрічаючись досить короткий час, молоді люди вирішили оселитися під одним дахом. Дізнавшись, що деяким з товаришів 22-х річної співмешканки потрібна допомога у оформленні водійських документів, хлопець запевнив, що може їм допомогти, але для цього необхідні гроші.

Взявши кошти у п’ятьох чоловіків в загальній сумі 17 тисяч 300 гривень, шахрай використав їх на власні потреби. Згодом, коли стало відомо, що чоловік насправді до роботи у правоохоронних органах ніякого відношення не має, ошукані молоді люди звернулися з заявами до міліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). За такий злочин передбачено покарання у вигляді накладання штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.