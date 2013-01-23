«Псевдомент» розвів друзів своєї дівчини на гроші

09:15, 23 січня 2013
Вінниця
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Видурив 17 тисяч

Міліція затримала зловмисника, якому вдалося видурити 17 тисяч 300 гривень у друзів своєї співмешканки.

Про це повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Під час знайомства з дівчиною 25-річний чоловік представився працівником міліції. Зустрічаючись досить короткий час, молоді люди вирішили оселитися під одним дахом. Дізнавшись, що деяким з товаришів 22-х річної співмешканки потрібна допомога у оформленні водійських документів, хлопець запевнив, що може їм допомогти, але для цього необхідні гроші.

Взявши кошти у п’ятьох чоловіків в загальній сумі 17 тисяч 300 гривень, шахрай використав їх на власні потреби. Згодом, коли стало відомо, що чоловік насправді до роботи у правоохоронних органах ніякого відношення не має, ошукані молоді люди звернулися з заявами до міліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). За такий злочин передбачено покарання у вигляді накладання штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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