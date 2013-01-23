Десять підприємств отримали відшкодування ПДВ «автоматом»

12:00, 23 січня 2013
Вінниця
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Повернули 30,8 млн. гривень

Десять вінницьких підприємств отримали відшкодування ПДВ в автоматичному режимі   -  30,8 млн. гривень , або 15,6% заявлених до повернення сум.

Про це на прес-конференції  повідомила голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко, повыдомляє УКРІНФОРМ..

«У 2012 році автоматичне відшкодування податку на додану вартість отримали десять підприємств. Це майже 31 млн. гривень, або 15,6% всіх заявлених платниками області  сум до повернення. На жаль, не 100%, тому що не всі платники податків прислухалися до наших рекомендацій та норм Податкового кодексу, які дозволяють претендувати на автоматичне повернення ПДВ. Сподіваюся, ми все-таки до них достукаємося і зможемо пояснити, як зручно отримати повернення цих коштів автоматично, коли не витрачаєш часу на спілкування з податковими органами», - сказала Зленко.

За її словами, серйозною перешкодою для отримання заявниками ПДВ в автоматичному режимі  залишається питання  підвищення рівня заробітної плати, - однієї  з найголовніших вимог Податкового кодексу, яку спромоглись виконати лише 10 суб’єктів господарювання.

Втім, це вп’ятеро більше, аніж на початку дії сервісу автоматичного повернення ПДВ.

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