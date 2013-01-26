«Батьківщина» благословила на депутатство Порошенка – молодшого

Сьогодні в готелі «Поділля відбулась обласна конференція Вінницької обласної організації ВО «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН-Вінниччина, висуванцем «ВО «Батьківщина» і Об’єднаної опозиції на виборах 24 лютого до Вінницької обласної ради по Бершадському району став Олексій Порошенко, син народного депутата України Петра Порошенка і онук Героя України Олексія Порошенка – старшого.

Як зазначила голова Вінницької обласної партійної організації «ВО «Батьківщина» Людмила Щербаківська, більше 45% мешканців Вінницької області проголосували за кандидатів від Об‘єднаної опозиції на парламентських виборах. Вона висловила впевненість, що мешканці Бершадського району підтримають представника від опозиції і на виборах до обласної ради.

В роботі конференції взяли участь 29 делегатів. Рішення про висунення Олексія Порошенка кандидатом у депутати облради було прийняте одноголосно.

В разі перемоги, він буде наймолодшим депутатом облради Вінниччини.