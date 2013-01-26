Вибори: "регіони" виставили проти комуністів і опозиції чиновників

Віннницька обласна організація Партії регіонів на проміжних виборах до обласної ради проти молодих комуністів та опозиціонерів вирішила виставити авторитетних важковаговиків-посадовців.

Згідно з рішенням обласної партійної конференції, яка відбулась сьогодні, 26 січня, в окрузі №14, - Калинівський район, - за мандат депутата облради позмагається тамтешній голова РДА Василь Поліщук. Йому протистоятимуть секретар Вінницького обкому КПУ Сергій Драчук та голова Калинівської міськорганізації ВО «Свобода» Костянтин Васюк.

А з Олексієм Порошенком, висунутим «Батьківщиною», та секретарем Гайсинського райкому КПУ Максимом Кирилюком на «депутатський» герць в окрузі №3 стане голова Бершадської районної ради Михайло Бурлака.