Георгій Делієв покаже себе у Вінниці як художник

31 січня Регіональний центр сучасного мистецтва «Арт-Шик» спільно з Центром «Культурна стратегія - XXI» представляють персональну виставку живопису художнього керівника театру "Маски-шоу", Народного артиста України Георгія Делієва.

Вперше відомий одеський гуморист, актор, режисер і музикант постане перед вінницької публікою як художник. Виставка проводиться в рамках програми «Міст», спрямованої на популяризацію творчості сучасних українських художників у Вінниці, пише lorna-l.livejournal.com.

Г. Делієв народився в 1960 році в Херсоні. Закінчив архітектурний факультет Одеського інженерно-будівельного інституту і факультет режисури естради Державного інституту театрального мистецтва. Народний артист України, академік Міжнародної академії трюка, член спілки театральних діячів, член спілки кінематографістів України. Лауреат Всесоюзного конкурсу артистів естради, лауреат і дипломант багатьох міжнародних конкурсів театру, циркового мистецтва, телевізійних фестивалів і конкурсів. Володар премії кінофестивалю "Стожари-2005" за кращу чоловічу роль у фільмі "Настроювач".

Перша виставка Г. Делієва відбулася у 2004 році в Одесі. На сьогоднішній день художник взяв участь у більш ніж десяти персональних і групових виставках, знайшов своїх глядачів, шанувальників і покупців.

В експозиції вінницького арт-центру буде представлено близько тридцяти робіт, написаних у різний час. Більшість полотен створено протягом останніх трьох років. Але крім них є твори і більш ранні, що в цілому надає виставці дещо ретроспективний присмак, а глядачеві дає можливість познайомитися з таким різними художником Делієвим. Будучи абсолютно вільним художником, не обтяженим творчими зобов'язаннями перед будь-ким, у виборі об'єкта зображення, теми та живописної техніки Георгій керується виключно гостротою свого інтересу до них. Він працює в жанрі портрета, пейзажу, тематичної композиції. У таких композиціях перед глядачем проходить низка фантазійних, гротескових і цілком життєвих героїв: вони стріляють з рогатки по динозаврам, п'ють на самоті та медитують, застигають у якомусь заціпенінні і відчайдушно махають крилами в спробі подолання чи то гравітації, чи то непід’ємності власної душі. Разом вони являють собою зріз нашого часу, нерівний і шорсткий, в якому абсурд і глибокий зміст взаємопроникні. Драматургія робіт Делієва будується на конфлікті, часом прихованому, частіше виявленому. Його авторська манера близька до експресіонізму: та ж підвищена звучність кольору, контрастні зіставлення колірних плям, поверх яких прокладено різкі, уривчасті мазки, чорні і кольорові контури для додання більшої виразності зображеним об'єктам та сюжетаом в цілому.

Виставка працюватиме до 13 лютого по буднях з 10:00 до 20:00, у суботу з 11:00 до 19:00, у неділю з 11:00 до 18:00.