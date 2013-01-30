Мер Ладижина вимагає, щоб Діденко вибачилась

Газета «RIA» опублікувала заяву міського голови м. Ладижин Валерія Коломейцева у відповідь на звинувачення начальника обласного управління охорони здоровєя та курортів Вінницької ОДА Лідії Діденко ладижинських акушер-гінекологів у непрофесійності.

Зокрема, в тексті повідомлення йдеться:

«Територіальна громада м. Ладижин, Ладижинська міська рада, її виконавчий комітет стурбовані тим, що ПІД час звіту міського го¬лови в обласній державній адміні-страції 16.01.2013 року начальник обласного управління охорони здоров'я та курортів Діденко Л.О. відкрито звинуватила медичних працівників пологово-гінекологіч¬ної служби Ладижинського МТМО у непрофесійності, опираючись на чотири випадки малюкової смертності, які, начебто, згідно зі статистичними даними відбулися у міській лікарні міста Ладижина протягом 2012 року.

У результаті службового роз¬слідування, яке провів Ладижинський міський голова Валерій Коломєйцев, виявлено: на жаль, у 2012 році одна дитина, яка була народжена 29.03.2012 р. у пологовому відділенні Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова і знаходилась три¬валий час на лікуванні у відді¬ленні реанімації новонароджених обласної дитячої клінічної лікар¬ні, як безнадійна, 16.06.2012 р. була направлена на симптоматич¬не лікування до реанімаційного відділення Ладижинської міської лікарні, де через десять днів по¬мерла.

Троє інших дітей народилися в містах Гайсині та Вінниці і помер¬ли за межами м. Ладижин, а саме: в містах Гайсині, Вінниці та Києві.

Зрозуміло, що дана фактична ситуація, пов'язана зі смертю всіх чотирьох малят, жодним чином не може застосовуватися для надан¬ня оцінки професійних якостей та діяльності ладижинських медиків.

Начальник обласного управлін¬ня охорони здоров'я та курортів пані Діденко Л.О., як фахівець, зобов'язана це розуміти. Тому її заяви та звинувачення на адресу ладижинських медиків вважаємо упередженими та висловленими пані Діденко Л.О. з метою навмис¬ної дискредитації професійних якостей колективу Ладижинського міського територіального медич¬ного об'єднання і як помсту за позицію депутатів Ладижинської міської ради та міського голови, які, за рішенням міської ради, відмовили проханню пані Діденко Л.О. увійти в пілотний проект з реформування медицини м. Ладижин.

Вважаємо, що позиція депутатів Ладижинської міської ради не може бути підставою для пані Діденко Л.О. як державного службовця, дискредитувати меди¬ків м. Ладижин, не розібравшись глибоко в причинах і обставинах випадків малюкової смерті, що сталися у 2012 році.

Громада міста, виконавчий ко¬мітет Ладижинської міської ради вважають такі заяви начальника управління охорони здоров'я та курортів обласної державної адміністрації Діденко Л.О. щодо оцінки роботи фахівців медичної галузі м. Ладижин безпідставними, непрофесійними і упередженими, такими, що ганьблять честь та гід¬ність членів трудового колективу Ладижинської міської лікарні та вимагають від неї публічного вибачення».