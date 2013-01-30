Вади зору дошкільнят корегують … пазлами

Нову методику лікування зору у дошкільнят вигадали вінницькі педагоги. Кажуть, до цього їх змусило саме життя. Адже спеціалізовані ігрові матеріали, які пропонує ринок для таких дітей - здебільшого неефективні. Тож вінничани вдосконалили традиційні пазли. Переконують: дітям і цікаво, і для здоров'я корисно, - повідомляє «Перший національний"

Половина вихованців дитячого навчального закладу №60 м. Вінницімає вади зору. Гратися у незвичні пазли тут почали два роки тому і вихователі вже можуть говорити про результати. За словами вихователькиІрини Антонюк, яка власноруч виготовляла ці іграшки, у дітей краще розвивається координація та стимулюються зорові рецептори.

Звичайні м'які пазли вихователька придбала у магазині. Щоб зробити з них навчальний матеріал - використовувала і прищіпки, і ганчірки для миття посуду, різноманітні шнурки та ґудзики. Ось так разом із колегами створили корисну гру "Картину складай, світ навколо пізнавай".

- Кожен пазл має своє завдання, як пізнавального розвитку, так і корекційно-відновлювального. Діти працюють індивідуально з кожним пазлом. Після цього, як вони виконають самостійно завдання, ми об'єднуємо їх у картину, і вже за всією картиною ми проводимо бесіди і різноманітні вправи на орієнтування,- каже Ірина Антонюк.

Нині в садочку чотири спеціалізовані групи. Із дітьми займаються не лише вихователі, але й медпрацівники, - дві медичні сестри ортоптистки. В результаті третина вихованців садочкайіде до школи вде без окулярів. А ось із тими, в кого залишаються проблеми, потрібно працювати далі, чого часто не роблять ані батьки, ані вчителі. Відтак, вже з наступного року в одній із Вінницьких шкіл планують відкрити перший клас для дітей із вадами зору.