Молоковоз "Люстдорфу" відправив чоловіка і жінку у лікарню

29 січня о 8.20 год. між селами Велика Ростівка-Мервин Оратівського району 47-річний водій автомобіля "ЗІЛ", який працює на ТОВ "Люстдорф" та живе у с. Китайгород Іллінецького району, здійснив зіткнення з автомобілем "ВАЗ-2103". За кермом останнього був 53-річний непрацюючий житель с. Велика Ростівка.

Про це повідомляє служба профілактики Вінницької ДАІ.

Внаслідок ДТП, пасажири автомобіля «ВАЗ»: 41-річна жителька села Лопатинка із переломом поперекового відділу хребта та тазу, та 51-річний житель с. Медівка, з забоєм грудної клітини та переломом ребер, госпіталізовані в Центральну районну лікарню.

Автомобілі поміщені на штрафмайданчик.