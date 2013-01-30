Молоковоз "Люстдорфу" відправив чоловіка і жінку у лікарню

13:15, 30 січня 2013
Вінниця
0 0

29 січня о 8.20 год. між селами Велика Ростівка-Мервин Оратівського району 47-річний водій автомобіля "ЗІЛ", який працює на ТОВ "Люстдорф" та живе у с. Китайгород Іллінецького району, здійснив зіткнення з автомобілем "ВАЗ-2103". За кермом останнього був 53-річний непрацюючий житель с. Велика Ростівка.

Про це повідомляє служба профілактики Вінницької  ДАІ.

Внаслідок ДТП, пасажири автомобіля «ВАЗ»: 41-річна жителька села Лопатинка із переломом поперекового відділу хребта та тазу,  та 51-річний  житель с. Медівка, з забоєм грудної клітини та переломом ребер, госпіталізовані в Центральну районну лікарню.

Автомобілі поміщені на штрафмайданчик. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter