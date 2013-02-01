Впродовж лютого-березня Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.Тімірязєва перехолдить на новий режим роботи. Ці два місяці бібліотека працюватиме без вихідного дня, який був у п‘ятницю.

Відтпере щоп‘ятниці з 10 до 18 години вінничани зможуть безкоштовно записатися до бібліотеки і отримати новий читацький квиток річної дії, мати доступ до відділів та фондів бібілотеки, мережі інтернету та мережі Wi-Fi.

Адреса бібілотеки: М.Вінниця, вул. Соборна, 73, тел (0432) 35 32 36.