Вінницька станцію ШМД тепер належить області

Вінницьку міську станцію швидкої медичної допомоги передали у власність області. Рішення викликане реформуванням в області сфери охорони здоров’я та створенням єдиної системи екстреної медичної допомоги, пише Моя Вінниця.

1 лютого рішенням сесії міської ради, територіальна громада міста передала Цілісний майновий комплекс «Вінницька міська станція швидкої медичної допомоги», який перебував у комунальній власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

- Таке рішення ми прийняли згідно загальнодержавної політики щодо реформування галузі охорони здоров’я, - розповідає міський голова Володимир Гройсман. - Хоча я завжди говорив і сьогодні підкреслюю, ми маємо свій погляд на реформування системи охорони здоров’я міста. І нажаль, поки що цей підхід не врахований в загальнодержавній законодавчій базі.

Міська влада протягом останніх років вклала багато зусиль та фінансових ресурсів для того, щоб швидка медична допомога була дійсно якісно. Мер запевняє, що передача станції не повинна відзначитись на швидкості обслуговування мешканців міста. Тому обов’язковою умовою, яка закладається у рішення сесії, є забезпечення нормативу прибуття бригад на місце події у екстреному випадку за 10 хвилин, у не екстреному – за 15 хвилин.

- Ще 5-7 років тому швидка допомога доїжджала до хворого за 40 хвилин, а то і більше, - каже Володимир Гройсман. – І ми доклали немало зусиль щоб перебудувати роботу Станції швидкої допомоги. Сьогодні «швидка» доїжджає до хворого протягом 15 хвилин після виклику. Ми будемо відслідковувати і моніторити, щоб ці показники дотримувались і в подальшому, це для нас є дуже важливим і принциповим.