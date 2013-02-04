Чоловіка затисло колодязним кільцями на глибині 3,5 м

2 лютого о 17:41 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №4 надійшло повідомлення, про те, що в обласному центрі на вул. Привокзальна під час облаштування каналізаційної ями в приватному домогосподарстві на 52-річного чоловіка обрушилося бетонне кільце діаметром близько 2 м. Вінничанина притисло частинами зруйнованого кільця на глибині 3,5 м.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, потерпілого одразу ж звільнили з під уламків місцеві жителі.

Чоловіка доставили до міської клінічної лікарні з діагнозом «рвані рани обличчя, відкрита черепно-мозкова травма, перелом черепа, тупа травма живота, травматичний шок».

На даний час чоловік знаходиться в реанімаційному відділенні.



