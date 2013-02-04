Усі дерева Вінниччини заштрихують

З 1 лютого лісогосподарства Вінниччини перейшли на електронний облік деревини. Під час заготівель вся деревина матиме спеціальні бірки зі штрих-кодом,

Про це повідомляє прес-служба обласного управління лісового господарства.

Завдяки внесенню інформації з бірки до мобільного електронного терміналу по кожній колоді буде фіксуватися кубатура і ділянка, на якій заготовили деревину. Запровадження електронного обліку на лісозаготівлях унеможливить обіг деревини, отриманої браконьєрським шляхом.