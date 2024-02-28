Зазначається, що окупанти вже не можуть покрити свої втрати виробництвом.

Українські ВПС заявили, що за 10 днів збили 10 російських військових літаків: дев'ять найкращих винищувачів-бомбардувальників Су-34 і Су-35, а також рідкісний радарний літак Берієва А-50.

Видання Forbes пише, що це набагато більше бойових літаків, ніж росіяни можуть дозволити собі втратити трохи більше ніж за тиждень. Затиснута іноземними санкціями, російська аерокосмічна промисловість ледве випускає більше пари десятків нових військових літаків на рік.

Іншими словами, РФ втрачають літаки в 20 разів швидше, ніж можуть їх замінити.

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Як українцям вдається збивати так багато літаків, неясно. Можливо, українські ВПС спрямували частину своїх американських ракетних установок Patriot у мобільні групи ППО, які швидко переміщаються в безпосередній близькості від 600-мильної лінії фронту дворічної війни Росії проти України, влаштовуючи засідки на російські літаки за допомогою ракет PAC-2 дальністю 90 миль, а потім швидко переміщаючись, щоб уникнути контратаки.

Але відстань, на якій українці збили літак A-50 у п'ятницю, - 120 миль або близько того - натякає на те, що тут була задіяна ракетна система більшої дальності. Можливо, йдеться про раритетні С-200 часів холодної війни, які українські ВПС дістали зі сховищ.

Також очевидно, що українці перемістили деякі з двох десятків своїх зенітно-ракетних батарей NASAMS з радіусом дії 25 миль ближче до лінії фронту. Зрештою, росіяни виявили - і знищили ракетою - свою першу пускову установку NASAMS у районі Запоріжжя.

Проблема полягає в тому, що батареї Patriot і NASAMS стріляють ракетами американського виробництва, а США не надавали Україні боєприпаси з кінця грудня. Іншими словами, в України рано чи пізно закінчаться найкращі ракети ППО.

Після того, як росіяни ціною величезних втрат отримали руїни Авдіївки, ворог почав наступати на інших ділянках. Фіксується збільшення кількості вильотів російської авіації, що ставить перед українськими ППО більше завдань, тому збивають більше російських літаків.

Українським зусиллям допомагає і те, що російські пілоти все більше сліпнуть від українських ракетних пусків. Колись російські ВПС розраховували на свої дев'ять або близько того активних літаків-радарів А-50 - організованих у три трилітакові "орбіти" на півдні, сході та півночі - для покриття датчиками всієї території України.

Пошкодивши один А-50 унаслідок удару безпілотника торік і збивши ще два А-50 цього року, українці знищили третину цього сенсорного покриття і створили сліпі зони, в яких російські пілоти ледве помічають ракети, що наближаються.

Українські ВПС, очевидно, мають намір використовувати свої останні ракети Patriot і NASAMS, щоб виснажити російські ВПС і запобігти майбутнім сплескам бомбардувань. Російські ВПС тим часом прагнуть розбомбити більше українських гарнізонів і допомогти російським сухопутним військам закріпитися на землі, поки ескадрильї літаків "Сухой" не видихнулися через брак літаків і досвідчених екіпажів.

Знищення бомбардувальників РФ 27 лютого - головні новини

Протягом дня українська ППО збила два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Перший літак був збитий на східній ділянці фронту вранці.

Пізніше з'явилося нове повідомлення командувача Повітряних сил Миколи Олещука про збиття ворожого літака. Ще один Су-34 був збитий близько 14 години знову на сході України.

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