Порошенко і генсек ООН обговорили розгортання миротворчої місії на Донбасі

Головним завданням майбутньої місії ООН має бути забезпечення повного мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, під якої обговорювались перспективи розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Читайте такожМосква і Вашингтон приймуть рішення про миротворців на Донбасі після виборів у РФ - StratforЯк передає прес-служба глави Української держави, зустріч відбулась ході робочого візиту Порошенка до Німеччини, в рамках участі у 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

«Під час зустрічі основну увагу було приділено обговоренню питання щодо перспектив розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Співрозмовники дійшли згоди, що головним завданням майбутньої місії ООН має бути забезпечення повного мирного врегулювання ситуації на Донбасі та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що Москва має шанс виявити здатність до компромісу і погодитися на розгортання миротворчої місії ООН на всій території окупованого Донбасу, включаючи неконтрольовану частину українсько-російського державного кордону.