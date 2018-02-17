На Донбасі з початку року загинув 21 український військовий – Порошенко

17:06, 17 лютого 2018
Війна
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На Донбасі з початку року загинув 21 український військовий / фото Міноборони України

Про це він сказав під час виступу на Українському ланчі «Україна на передовій війни нового типу: уроки для Заходу і перспективи для світу» в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

«Ми втратили з початку 2018 року 21 військового вбитими та 90 отримали поранення», - повідомив він.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО троє українських бійців зазнали поранень За словами президента, Росія продовжує агресію проти України «з регулярними військами», «з анексією Криму так званими «зеленими чоловічками».

Порошенко зауважив, що «десятки тисяч російських військових прийшли, щоб вбивати українців».

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Теги: #зона АТО#Порошенко про Донбас#загинули українські військові