Порошенко: окупація Криму та частини Донбасу – "зухвалий ляпас по обличчю" міжнародного права та ЄС

Президент України Петро Порошенко заявляє, що анексія Криму та окупація Росією частини Донбасу є «зухвалим ляпасом по обличчю» міжнародного права та Європейського Союзу.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Порошенко сказав під час виступу на пленарній сесії саміту «Східного партнерства» у Брюсселі.

Він зазначив, що в 2014 році РФ вирішила «взяти реванш» в Україні та сплановано окупувала частину території незалежної держави - безпосереднього сусіда Євросоюзу.

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«І на Донбасі, у 2014 році та по цей день, коли російські військові сили утримують іншу частину української території під кремлівським гібридним контролем – зухвалий ляпас по обличчю міжнародного права та ЄС», - наголосив президент.

На переконання глави держави, Європа отримала серйозного противника – Росію - «з глибоким антиєвропейським порядком денним».

«Аби підірвати Європу, Росії не треба атакувати зброєю (достатньо розхитати єдність Європи та її гідність). Якщо Європа хоче встояти, їй необхідно стати жорсткішою (політично, риторично та ідеологічно)», - вважає Порошенко.

Президент закликає ЄС засвоїти урок російської гібридної війни – «від Британії та Іспанії до Нідерландів, Франції та Німеччини».

«Нам не варто більше ховатися за нечіткими технократичними формулюваннями – маємо говорити чітко, як ніколи! Нам не варто більше обирати між ідеалами та власними інтересами – маємо об’єднатися гідною метою у наших найкращих інтересах! Нам не варто більше обмежувати потенціал нашого партнерства – маємо розкрити його та бути стратегічними і далекоглядними», - закликає Порошенко, додавши, що у протилежному разі «апетит Росії лише розігріватиметься».