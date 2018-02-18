Доба в АТО: бойовики ведуть вогонь з танка та важких мінометів, поранено військового

Загалом, минулої доби зафіксовано 12 прицільних обстрілів позицій Збройних cил України.

Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ використовували заборонені Мінськими угодами зразки озброєння – крупнокаліберні артилерійські системи, танки і важкі міномети. Загалом, минулої доби зафіксовано 12 прицільних обстрілів позицій Збройних cил України. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнав один український захисник.

Як повідомляє прес-центр АТО в Facebook, на Луганському напрямку ворог найбільше обстрілював опорні пункти на Світлодарській дузі.

"Під вогонь противника з мінометів різних калібрів та озброєння БМП потрапили українські позиції в районі населених пунктів Луганське, Лозове і Троїцьке. Крім того, біля Луганського, загарбники застосували артилерію калібру 122-мм. З гранатометів окупанти вели вогонь біля Майорська, а стрільбу з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї зафіксовано поблизу Кримського", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗа сутки в зоне АТО трое украинских бойцов получили ранения

На Донецькому напрямку неподалік Пісків загарбники вели вогонь із озброєння танка та мінометів різних калібрів.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що з початку року на Донбасі загинув 21 український військовий і ще 90 отримали поранення.