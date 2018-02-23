В Міноборони назвали неправдою слова Матіоса про кількість самогубств в армії

Там зазначили, що не знають звідки взяті цифри, які назвав військовий прокурор, але назвати точні цифри відмовилися, пославшись на те, що це закрита інформація.

Повідомлення військової прокуратури про 2-3 випадки суїцидів серед військових в зоні АТО в тиждень є неправдивими. Про сказав начальник управління морально-психологічного забезпечення Міноборони генерал-майор Олег Гуньковський на прес-конференції, присвяченій питанням психологічної реабілітації військових.

Читайте такожМатіос назвав кількість самогубств серед бійців АТО"Ці заяви високопосадовців, які не працюють безпосередньо з особовим складом, це піар і маніпуляція", - сказав генерал-майор. "Звідки взяті цифри від військового прокурора я не знаю, може це вигадки. Я не можу назвати цифру, бо це інформація, яка належить до таємної", - наголосив Гуньковський.

Як повідомляє "Громадське", він також розповів, що кількість самогубств в армії перебуває на такому ж рівні як і минулого року, і немає тенденції до зростання. Що стосується інших випадків та злочинів серед військових, то у Міноборони заявили про суттєве зменшення тенденції до таких випадків.

"Станом на лютий 2018 року, порівняно з минулим 2017 роком, кількість злочинів і подій зменшилась на 41 %. Удвічі менше злочинів, пов'язаних із ухиленням від служби, на майже 30% менше випадків, пов'язаних з використанням зброї, на 16% менше випадків із вживанням наркотичних засобів", - додав Гуньковський.

Як повідомляв УНІАН, військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що в середньому щотижня 2-3 військовослужбовці в зоні АТО вчиняють самогубства.