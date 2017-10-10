У 2017 році кількість небойових втрат ЗСУ в зоні АТО знизилася на 50% – Міноборони

У 2017 році кількість небойових втрат Збройних сил зменшилась на 36%, порівняно з попереднім роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України генерал-майор Олег Грунтковський.

“Якщо брати, скажімо так, небойові втрати, про які багато ведуть мову, то практично це скорочення відбулося до 36%”, - сказав він.

Також, за словами Грунтковського, кількість небойових втрат в зоні АТО знизилася на 50%.

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Крім того, він поінформував, що спостерігається зменшення кількості самогубств серед військовослужбовців.

“В цьому році в нас самогубств зменшилося на 12%”, - сказав Грунтковський.

Разом з тим він відмовився вказати конкретну кількість військових, які загинули цього року через небойові втрати.

«Це не стосується теми сьогоднішнього виступу. Це стосується, коли питання буде вестися про конкретний стан правопорядку, військової дисципліни, тоді ми будемо давати кількісний показник», - зазначив Грунтковський.