Кривавий обстріл Маріуполя у 2015 році: трьом офіцерам РФ та українцю оголосили підозру

Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру та ініційовано спеціальне досудове розслідування стосовно трьох офіцерів Збройних Сил Російської Федерації та громадянина України.

Генеральна прокуратура України оголосила підозру трьом офіцерам Російської Федерації та українцю, який перейшов на бік контрольованих Росією бойовиків, у справі про обстріл Маріуполя, що призвело до загибелі 30 мирних громадян.

Про це повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ.

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"Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру та ініційовано спеціальне досудове розслідування стосовно трьох офіцерів Збройних Сил Російської Федерації та громадянина України, який перебував у складі окремого мотострілецького корпусу терористичної організації «ДНР», причетних до артилерійського обстрілу мікрорайону Східний Орджонікідзевського району м. Маріуполя, внаслідок якого загинуло 30 осіб, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 119 осіб, пошкоджено житлові та нежитлові будинки в Маріуполі, а також ринки «Київський», «Денис» в Орджонікідзевському районі Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку сказано, що дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) , ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) КК України.

Триває досудове розслідування.