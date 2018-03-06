Спецпредставник США щодо України про "Мінськ": передбачає розпуск "ЛНР" і "ДНР"

На такій позиції американський дипломат наголошує вже не вперше.

Мінські угоди передбачають відновлення територіальної цілісності України й розпуск самопроголошених "республік" на Донбасі.

Читайте такожУ Росії назвали Волкера "спецпредставником США по зриву Мінських угод"Про це у своєму Twitter написав спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер.

"Метою мінських угод (підписаних ватажками так званих "ЛНР" і "ДНР") є відновлення територіальної цілісності України та конституційного порядку. Реалізація Мінська дорівнює розпуску цих незаконних структур. Небажання розформувати – це небажання виконаті Мінські угоди", – наголосив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Волкер заявив, що створені Росією окупаційні утворення «ДНР» і «ЛНР» на Донбасі повинні бути ліквідовані, оскільки не відповідають Конституції України.