Спецпредставник США щодо України про "Мінськ": передбачає розпуск "ЛНР" і "ДНР"

10:17, 06 березня 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

Читайте такожУ Росії назвали Волкера "спецпредставником США по зриву Мінських угод"Про це у своєму Twitter написав спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер.

"Метою мінських угод (підписаних ватажками так званих "ЛНР" і "ДНР") є відновлення територіальної цілісності України та конституційного порядку. Реалізація Мінська дорівнює розпуску цих незаконних структур. Небажання розформувати – це небажання виконаті Мінські угоди", – наголосив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Волкер заявив, що створені Росією окупаційні утворення «ДНР» і «ЛНР» на Донбасі повинні бути ліквідовані, оскільки не відповідають Конституції України.

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Теги: #Курт Волкер#Волкер про ДНР і ЛНР#розпуск ДНР і ЛНР