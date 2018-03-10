На пункті пропуску "Майорське" виявили чоловіка з великою сумою грошей, яку він хотів вивезти на окуповану територію

У нього також вилучено стоматпрепаратів на понад 10 тис. грн.

Сьогодні на лінії розмежування в Донецькій області військовослужбовці Краматорського прикордонного загону спільно з представниками фіскальної служби виявили у чоловіка, який слідував до тимчасово окупованої території, велику суму грошей та стоматологічні препарати.

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Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Гроші та препарати знайшли під час заходів контролю на пункті в`їзду-виїзду «Майорське».

Так, у ході перевірки прикордонний наряд в автомобілі українця виявив $60 тис. та 13 тис. грн. Також в транспортному засобі знаходилися різноманітні медичні препарати, що використовуються в галузі стоматології. Їх сума оцінки становить понад 10 тис. грн.

Громадянина та виявлені знахідки передано працівникам ДФС для прийняття правового рішення.