Звільнені з полону "ДНР" 58 українців вирушили з Горлівки до Майорська
17:14, 27 грудня 2017Війна
2969
Усі 74 звільнені українські заручники будуть на контрольованій Україною території за 20 хвилин.
Ілюстрація REUTERS
58 звільнених з полону контрольованих Росією "ДНР" українських заручників вирушили з окупованої Горлівки до контрольного пункту в'їзду-виїзду Майорськ на лінії розмежування у Донецькій області.
Читайте такожЯк на Донбасі проходить масштабний обмін полоненими (фоторепортаж)
Про це прес-секретар президента України Святослав Цеголко повідомив у соціальній мережі Facebook.
"За словами Ірини Геращенко, автобуси з нашими 58 хлопцями вирушили з Горлівки до Майорська", - повідомив прес-секретар президента.
"Це означає, що за 20 хвилин усі 74 наших заручники будуть на контрольованій території", - додав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Обмін полоненими на Донбасі