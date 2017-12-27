Звільнені з полону "ДНР" 58 українців вирушили з Горлівки до Майорська

58 звільнених з полону контрольованих Росією "ДНР" українських заручників вирушили з окупованої Горлівки до контрольного пункту в'їзду-виїзду Майорськ на лінії розмежування у Донецькій області.

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Про це прес-секретар президента України Святослав Цеголко повідомив у соціальній мережі Facebook.

"За словами Ірини Геращенко, автобуси з нашими 58 хлопцями вирушили з Горлівки до Майорська", - повідомив прес-секретар президента.

"Це означає, що за 20 хвилин усі 74 наших заручники будуть на контрольованій території", - додав він.