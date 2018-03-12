"Спецоперація" бойовиків: в окупованому Донецьку стався вибух в маршрутці, загинула киянка

Злочинець, що проживав на території ОРЛО, намагався втекти від бойовиків “МВД ДНР”, тому підірвав гранату.

У Кіровському районі Донецька стався вибух у маршрутці - це є результатом внутрішніх розборок між бойовиками

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. "Вони настільки впевнені у своїй безкарності, що влаштовують розборки між двома фейковими «ЛНР» і «ДНР» прямо на вулицях Донецька. Наявність при цих розборках цивільних і можливі жертви їх мало хвилюють", - наголосили у відомстві.

Так, днями в Кіровському районі м. Донецьк, недалеко від кав’ярні з назвою «СССР», пролунав вибух, від якого постраждали цивільні.

"Оперативникам Донецько-Луганського управління Держприкордонслужби стало відомо, що таким чином проводилася операція з затримання молодого чоловіка, якого підозрювали в торгівлі зброєю. Саме ж затримання проводили співробітники так званого «МВД ДНР». Підозрюваний намагався сховатися від переслідувачів і зупинив бус, що проїжджав повз. Даний автомобіль рухався в бік блокпосту бойовиків «Каргилл», що на Курахівському напрямку. Водій призупинився, побачивши жестикулюючого молодика, давши йому можливість забратися в автівку, де сиділи цивільні. Та в цей же момент у нього розірвалася граната, в результаті вибуху якої загинула жінка 1979 року народження, що приїхала з Києва на поховання дідуся. На місці помер і сам підозрюваний «МВД ДНР». Ще шість людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. За наявною в оперативників Держприкордонслужби інформацією – підозрюваний прибув у Донецьк з так званої «ЛНР» та знаходився в розшуку за підозрою у вбивстві двох людей", - розповіли у відомстві.

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Зазначається, що подібні випадки на вулицях Донецька нині не рідкість. "Громадяни часто бувають в небезпеці опиняючись у вирі «спецоперацій» горе-захисників, які не надто обтяжують себе турботою про цивільних і нерідко перебувають під дією алкогольних і психотропних речовин. Але навіть наявність втрат серед населення вони швидко подають у власні медіа, як жертви від терористичних атак", - підсумували у ДПСУ.

Раніше стало відомо, що в окупованому Донецьку трамвай в'їхав у житловий будинок.